В Усолье директора осудили на восемь лет за обман покупателей кухонь

— С 2021 по 2023 год она заключила десятки договоров с клиентами, получив около двух миллионов рублей, но вместо изготовления мебели тратила деньги на аренду, расчеты с другими заказчиками и личные нужды. В феврале 2025 года Усольский городской суд признал ее виновной по 32 эпизодам мошенничества, а в марте добавилось еще 16 аналогичных случаев, — сообщают в агентстве.