В Усолье директора осудили на восемь лет за обман покупателей кухонь

В Иркутске рассмотрели апелляцию по двум уголовным делам против предпринимательницы из Усолья, которая обманывала покупателей гарнитуров. Женщина, руководившая мебельным магазином, брала полную предоплату за кухни, но так и не поставляла заказанную мебель. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Иркутский областной суд.
— С 2021 по 2023 год она заключила десятки договоров с клиентами, получив около двух миллионов рублей, но вместо изготовления мебели тратила деньги на аренду, расчеты с другими заказчиками и личные нужды. В феврале 2025 года Усольский городской суд признал ее виновной по 32 эпизодам мошенничества, а в марте добавилось еще 16 аналогичных случаев, — сообщают в агентстве.
После рассмотрения апелляции приговор оставили в силе, назначив женщине восемь лет колонии общего режима. При этом против нее уже идет новое уголовное дело — еще по 15 эпизодам обмана покупателей на сумму более 700 тысяч рублей. Окончательное решение по этому делу пока не вынесено.
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