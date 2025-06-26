Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке

УФА, 26 июн — РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Удмуртии.
Ранее правоохранители задержали бывшего руководителя управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, фигурантка дела через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка.
«Следователем фигурантке предъявлено обвинение в получении взятки, вину она признала. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.