В Москве суд заключил под стражу белоруса, бросившего на пол ребенка в аэропорту

Говорится, что ребенок получил переломы черепа и был введен в медикаментозный сон. Он находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Во время допроса фигурант не смог объяснить своих действий. Мужчина рассказал, что состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения. У него есть две дочери 2 и 13 лет.