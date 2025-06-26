В Москве суд заключил под стражу белоруса, бросившего на пол ребенка в аэропорту. Подробности приводит ТАСС.
Сообщается, что Химкинский городской суд Московской области заключил под стражу сроком на два месяца Владимира Витикова, который является гражданином Беларуси. Согласно данным следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения в зоне прилета московского аэропорта «Шереметьево». В какой-то момент он схватил чужого ребенка, поднял его и бросил на пол (подробнее — здесь).
Говорится, что ребенок получил переломы черепа и был введен в медикаментозный сон. Он находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Во время допроса фигурант не смог объяснить своих действий. Мужчина рассказал, что состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения. У него есть две дочери 2 и 13 лет.
В отношении белоруса было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктов «в», «и», части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. По данной статье максимальное наказание составляет 15 лет.
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