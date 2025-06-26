Ребенка, брошенного об пол в Шереметьево, готовят к выводу из комы

Владимир Витиков, задержанный по подозрению в покушении на убийство малыша, полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Сегодня он был отправлен под арест. Отвечая на вопрос судьи о его трудоустройстве, Витиков заявил: «На всю жизнь теперь трудоустроен».