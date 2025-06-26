Ребенка, брошенного об пол в Шереметьево, готовят к выводу из комы

Маленького Мухаммада, пострадавшего от нападения в аэропорту Шереметьево, готовят к выводу из медикаментозной комы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По данным канала, врачи Центра Рошаля постепенно снижают дозировку седативных препаратов. Медики не торопятся с пробуждением, чтобы организм малыша окреп к этому моменту. В целом, специалисты выражают осторожный оптимизм относительно его состояния. Родители Мухаммада постоянно находятся рядом с сыном и просят всех неравнодушных молиться за скорейшее выздоровление ребенка.
Владимир Витиков, задержанный по подозрению в покушении на убийство малыша, полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Сегодня он был отправлен под арест. Отвечая на вопрос судьи о его трудоустройстве, Витиков заявил: «На всю жизнь теперь трудоустроен».
За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.