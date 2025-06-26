Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка, брошенного об пол в Шереметьево, готовят к выводу из комы

В Центре Рошаля врачи начали процесс вывода двухлетнего Мухаммада из медикаментозной комы. Малыш был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как Владимир Витиков бросил его об пол.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Маленького Мухаммада, пострадавшего от нападения в аэропорту Шереметьево, готовят к выводу из медикаментозной комы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным канала, врачи Центра Рошаля постепенно снижают дозировку седативных препаратов. Медики не торопятся с пробуждением, чтобы организм малыша окреп к этому моменту. В целом, специалисты выражают осторожный оптимизм относительно его состояния. Родители Мухаммада постоянно находятся рядом с сыном и просят всех неравнодушных молиться за скорейшее выздоровление ребенка.

Владимир Витиков, задержанный по подозрению в покушении на убийство малыша, полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Сегодня он был отправлен под арест. Отвечая на вопрос судьи о его трудоустройстве, Витиков заявил: «На всю жизнь теперь трудоустроен».

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.