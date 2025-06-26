Почти пожизненное. В Ростове осудили членов банды Хаттаба и Шамиля Басаева

В Южном окружном военном суде вынесли приговор участникам сепаратиской банды Шамиля Басаева* и Хаттаба* — Тахиру Бегельдиеву* и Вахиту Хамзатханову*, которые участвовали в нападении на российские войска в Чечне в 1999 году. Обоим участникам банды дали внушительные сроки — 24 и 21 год соответственно.
Rostov.aif.ru разобрался в вопросе 26-летней давности.
Бойня под Червлённой.
По версии следствия, Бегельдиев и Хамзатханов в 1999 году, находясь на территории Чечни, добровольно вступили в бандформирование под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба. Там же в районе села Сержень-Юрт прошли боевую подготовку на базе одного из учебных центров боевиков.
Напомним, что на счету предводителя группировки Шамиля Басаева более 10 терактов, проведённых на территории Российской Федерации, самые громкие из которых захват больницы в Будённовске (1996), захват театра на Дубровке (2002), теракт на стадионе «Динамо» в Грозном, и вопиющий по своей мерзости захват школы № 1 в Беслане (2004). Басаев был ликвидирован в 2006 году в ходе специальной операции, проводимой ФСБ России.
В первых числах октября 1999 года Бегельдиев и Хамзатханов вошли в сформированную группу из 400 боевиков, которым были выданы пулемёты, автоматы, гранатомёты и иное вооружение. С таким арсеналом группа должна была совершить нападение на военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.
План был исполнен 4 октября того же года, когда в районе станицы Червлённой, что находится в 25 километрах от Грозного, вооружённые боевики устроили засаду на группу российских военнослужащих. В результате боестолкновения от полученных ран погибли 15 человек, 28 солдат РФ получили ранения различной степени тяжести. После приведения плана в действие группировка поспешно ретировалась с места засады.
Командовал операцией Хаттаб, арабский террорист и наёмник, участвовавший до чеченских кампаний в боевых действиях на территории Афганистана и Таджикистана. В 2002 году был ликвидирован в ходе агентурно-боевой операции, т.е. одним из своих завербованных сторонников. О причинах смерти Хаттаба идут споры и по сей день, так как в обществе обсуждаются более 10 версий гибели.
Не первая ходка.
Осуждённые не впервые оказываются в здании суда — у обоих долгие годы за решёткой. Тахир Бегельдиев, уроженец села Кара-Тюбе Ставропольского края, в 2001 году получил срок за участие в бандформировании, вооружённый мятеж и незаконное хранение оружия, а через 20 лет — в 2021 году был осуждён за посягательство на жизнь сотрудника правопорядка. Вахит Хамзатханов также был осужден в 2004 году за бандитизм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов.
Нынешний же суд начался в 2023 году. По версии следствия, Бегельдиев и Хамзатханов были участниками сепаратисткой группировки, действовавшей на территории Чечни во время второй чеченской кампании, и были участниками засады на российских военных около станицы Червлённой.
Почти пожизненное.
По обвинению в преступлении, предусмотренным ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», Хамзатханов и Бегельдиев получили 21 и 24 года заключения соответственно. Срок они будут отбывать в колонии строгого режима. Своей вины за преступление 26-летней давности они так и не признали. Стоит заметить, что осуждённые ещё вправе подать апелляцию в вышестоящий военный суд в течении 15 дней.
*Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.