Почти пожизненное. В Ростове осудили членов банды Хаттаба и Шамиля Басаева

Осуждённые не впервые оказываются в здании суда — у обоих долгие годы за решёткой. Тахир Бегельдиев, уроженец села Кара-Тюбе Ставропольского края, в 2001 году получил срок за участие в бандформировании, вооружённый мятеж и незаконное хранение оружия, а через 20 лет — в 2021 году был осуждён за посягательство на жизнь сотрудника правопорядка. Вахит Хамзатханов также был осужден в 2004 году за бандитизм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов.