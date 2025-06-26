ГАИ сообщила о жестком столкновении трех грузовиков на МКАД в Минске

В Минске на МКАД столкнулись сразу три грузовых автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла в районе второго километра внешнего кольца МКАД в четверг, 26 июня. Примерно в 14.30 часов произошло столкновение большегруза «Мерседес» и двух грузовиков МАЗ.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции во время движения. В аварии пострадал водитель грузового «Мерседеса», но после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации он отказался.
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