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ГАИ сообщила о жестком столкновении трех грузовиков на МКАД в Минске

ГАИ: три грузовика столкнулись на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на МКАД столкнулись сразу три грузовых автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла в районе второго километра внешнего кольца МКАД в четверг, 26 июня. Примерно в 14.30 часов произошло столкновение большегруза «Мерседес» и двух грузовиков МАЗ.

По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции во время движения. В аварии пострадал водитель грузового «Мерседеса», но после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации он отказался.

Тем временем ГТК предупредил о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля.

А в МВД сказали, что одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».