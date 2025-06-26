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В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в государственной измене

Житель Новороссийска получил в Ростове 14 лет колонии за госизмену и оправдание терроризма.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу об оправдании терроризма и государственной измене. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

— Подсудимому назначили 14 лет колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил, — говорится в информации суда.

Приговор вынесли для жителя Новороссийска. По данным следствия, в марте 2024 года он оставил комментарий под публикацией запрещенной террористической организации. Позже в том же году мужчина вступил в переписку с представителем ГУР Миноброны Украины и начал выполнять задание по сбору информации о воинских частях, дислоцированных в городе.

Исполнитель сделал снимки и снял видео, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Кроме того, он выяснил местонахождение военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России. Все материалы в итоге получили в ГУР МОУ.

Добавим, также в Ростове на 13 лет осудили участника запрещенного в России нацбатальона.

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