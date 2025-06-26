В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в государственной измене

Приговор вынесли для жителя Новороссийска. По данным следствия, в марте 2024 года он оставил комментарий под публикацией запрещенной террористической организации. Позже в том же году мужчина вступил в переписку с представителем ГУР Миноброны Украины и начал выполнять задание по сбору информации о воинских частях, дислоцированных в городе.