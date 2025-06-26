Жителя Омской области обманул криптовалютчик на 1 млн рублей

В Калачинске через суд удалось вернуть деньги, которые были похищены мошенниками у местного жителя. Как выяснилось в ходе проверки, в августе 2023 года на имя потерпевшего, находившегося в командировке в другом регионе, мошенники незаконно оформили шесть потребительских кредитов на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Деньги были перечислены на счета нескольких лиц.