В Ростове осудили подозреваемых в хищении 2 млн рублей

По данным следствия, мужчины пообещали своей жертве, что передадут деньги сотруднику МВД, который за указанную плату якобы прекратит уголовное дело. При этом сами махинаторы не имели никаких связей в полиции и не собирались никуда обращаться, они забрали подкуп себе.