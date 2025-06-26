В Ростове осудили подозреваемых в хищении 2 млн рублей

Двоих безработных жителей Ростова-на-Дону осудили за мошенничество на 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, мужчины пообещали своей жертве, что передадут деньги сотруднику МВД, который за указанную плату якобы прекратит уголовное дело. При этом сами махинаторы не имели никаких связей в полиции и не собирались никуда обращаться, они забрали подкуп себе.
Также, отмечают в УФСБ, уже во время следствия у одного из мужчин нашли патроны, гранаты и оружие.
Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону один из подсудимых получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 20 тысяч рублей. Второго мужчину осудили на 3,5 года колонии общего режима.
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