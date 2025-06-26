«Пенсионерку с ножом в груди обнаружила соцработник». Более 22 лет тюрьмы получил убийца женщины в Хотимском районе

Криминалисты в доме погибшей на открытке нашли след подошвы убийцы, а то, что он принадлежит фигуранту, подтвердила трасологическая экспертиза. Кроме того, эксперты-биологи под ногтями подозреваемого нашли биологический материал погибшей женщины, а на шнурке, который был у нее на шее — смешение биоматериала подозреваемого и потерпевшей.