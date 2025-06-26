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«Пенсионерку с ножом в груди обнаружила соцработник». Более 22 лет тюрьмы получил убийца женщины в Хотимском районе

В Хотимске суд приговорил к 22 годам тюрьмы сельчанина, убившего пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Хотимском районе мужчина жестоко убил пожилую женщину. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Трагедия произошла в январе 2025-го в одной из деревень под Хотимском. Местная соцработник пришла проведать свою подопечную и обнаружила беспорядок в доме и тело 83-летней женщины с ножом в груди.

— Причиной смерти пенсионерки стала острая кровопотеря в результате колото-резаного ранения грудной клетки, — установил судмедэксперт.

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого, которым оказался 37-летний ранее судимый односельчанин погибший. В дом к сельчанке мужчина пришел, чтобы одолжить денег. Однако получил отказ и набросился с кулаками на пенсионерку. Избив женщину, фигурант стал обыскивать дом, забрал 640 белорусских рублей и некоторые вещи. Потерпевшая пригрозила грабителю, что обязательно заявит в милицию, тогда мужчина взял нож, нанес женщине один удар в область сердца и скрылся.

Криминалисты в доме погибшей на открытке нашли след подошвы убийцы, а то, что он принадлежит фигуранту, подтвердила трасологическая экспертиза. Кроме того, эксперты-биологи под ногтями подозреваемого нашли биологический материал погибшей женщины, а на шнурке, который был у нее на шее — смешение биоматериала подозреваемого и потерпевшей.

Сообщается, что эксперты-психиатры выявили у подозреваемого психическое расстройство. Но установили, что это заболевание не влияло на его способность сознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах безопасности и лечения он не нуждается.

Суд признал задержанного жителя Хотимского района виновным и приговорил к 22 годам и 1 месяцу заключения в исправительной колонии в условиях строгого режима и штрафу 100 базовых величин (4200 белорусских рублей в июне 2025-го). Приговор еще не вступил в законную силу.

Между тем ГАИ сообщила о жестком столкновении трех грузовиков на МКАД в Минске.

А в МВД сказали, что одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».