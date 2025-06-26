Во Владимирской области мужчина захрапел в автобусе и получил штраф в 400 тысяч рублей

Гороховецкий районный суд Владимирской области оштрафовал на 400 тысяч рублей гражданина Казахстана за попытку дать взятку сотруднику полиции. Инцидент, приведший к уголовному делу, начался с храпа мужчины в междугороднем автобусе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Перед поездкой из Нижнего Новгорода в Москву мужчина выпил с друзьями. В дороге он уснул и начал сильно храпеть, чем встревожил попутчиков, предположивших, что ему нужна медицинская помощь.
На остановке в Гороховце медики осмотрели мужчину и установили, что он пьян. После этого на автовокзал были вызваны сотрудники правоохранительных органов, и его доставили в отделение.
Желая избежать административного наказания за появление пьяным в общественном месте, мужчина пытался откупиться от полицейского. Он предложил 200 долларов и 200 рублей, чтобы тот не составлял протокол. И после отказа сотрудника все равно оставил деньги на столе.
Вину по делу о попытке дачи взятки обвиняемый признал полностью.