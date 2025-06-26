Обряд для «перезагрузки»: зачем люди просили закопать их в землю в Ленобласти

Полицейские в последний момент остановили обряд с погребением людей заживо в Ленобласти. За такие «похороны» каждый из участников заплатил организаторам порядка девяти тысяч рублей. Ранее во время такого обряда погиб человек. Зачем люди закапывают себя заживо и чем это опасно, разбиралась «Вечерняя Москва».
Шаманы успели закопать двух человек.
Инцидент произошел в Приозерском районе Ленинградской области. Здесь в темное время суток шаманы проводили обряд по погребению людей заживо. Когда к месту проведения ритуалов прибыли полицейские, под землей уже находились несколько человек.
— Полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии, — сообщили представители силовых структур в беседе с РИА Новости.
Всего в обрядах принимали участие 15 человек, каждый из которых заплатил организаторам от шести до девяти тысяч рублей. Шаманов задержали и доставили на допрос.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье грозит до семи лет лишения свободы.
Такие обряды уже приводили к смертям.
Подобные обряды ранее уже проводились, но в некоторых случаях они приводили к летальному исходу. Именно такой случай произошел в 2010 году в Вологодской области. 27-летний мужчина попросил своего приятеля закопать его в яму в рамках оккультного обряда. Дышать он собирался через гофрированный шланг, один конец которого должен был находиться с ним под землей, а второй — на поверхности.
— Убедив друга в полной безопасности задуманного, мужчина залез в выкопанную им заранее яму и был засыпан землей с головой. Вернувшись через полтора часа и раскопав яму, молодой человек обнаружил тело друга. Согласно акту судебно-медицинского исследования, причиной смерти потерпевшего стала асфиксия, — сообщили в пресс-службе СК России.
Также «погребение заживо» популярно среди видеоблогеров. Одни делают это, чтобы испытать чувства, другие организовывают целые челленджи со своими приятелями. Например, в 2016 году такой эксперимент провел блогер Амиран Сардаров, который ведет YouTube-канал «Дневник хача». Для защиты от земли он надел комбинезон с капюшоном и противогаз со шлангом. Также перед тем, как засыпать яму с блогером, его накрыли плащ-палаткой.
В 2017 году этот эксперимент повторил другой блогер — Габар (Александр Гамбаров). Он вел прямую трансляцию из деревянного гроба под землей. Таким образом мужчина хотел проверить возможности организма и психики. В это время на поверхности дежурили врачи, психологи и журналисты.
В 2022 году блогер Дмитрий Масленников устроил челлендж-соревнование, в рамках которого его вместе с друзьями зарыли в нескольких гробах. Чтобы стать победителем, нужно было продержаться под землей дольше остальных. С собой у приятелей были видеокамеры и рации.
Зачем люди закапывают себя заживо.
По словам шаманки Екатерины Королевой, которая организовывала обряд в Ленобласти, цель такого мероприятия — «перезагрузка» и очищение психики.
— Это вообще изначально практика перезагрузки. То есть это… Психологическая трансовая практика, когда человек полностью перезагружается, полностью чистится, — пояснила организатор.
При этом, по ее словам, человека не закапывают полностью, потому что голова остается на поверхности. Во время обряда должны звучать бубны и другие инструменты, чтобы человек понимал, что «в верхнем мире его ждут». Королева отметила, что в некоторых случаях такие ритуалы способны полностью изменить жизнь человека.
Как рассказал «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин, подобные мероприятия помогают человеку отвлечься от внешнего мира, погрузиться в себя и лучше понять собственные чувства и эмоции.
Смерть 10-летней девочки под Новосибирском: версии гибели, кто виноват, откуда взялись сектанты.
— Суть подобных практик в притуплении чувств. Человек, оказываясь в земле, не слышит привычных звуков, не видит окружающий мир. Тогда он начинает погружаться в себя, анализировать собственные чувства и задавать себе вопросы: «Кто я такой?», «Для чего я живу?». То есть он начинает задумываться о том, о чем не думал раньше из-за рутины и ежедневных дел, будь то работа, встречи, дела по дому и так далее, — рассуждает врач.
Он отметил, что подобные практики достаточно безопасны для психики, однако они могут нести угрозу физическому здоровью человека.
— Есть более безопасная процедура, которая называется флоатинг. Человека погружают в капсулу с водой так, чтобы он лежал на поверхности, и сверху накрывают крышкой. Таким образом он находится в полной тишине и антигравитации за счет того, что он держится на воде и ничего не касается, — добавил Фомин.
Чем опасны такие обряды.
Задохнуться под землей во время таких обрядов действительно возможно, но для этого нужно сразу несколько факторов. Это «Вечерней Москве» сообщил судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.
— Земля может попасть в нос или в рот. А если земля слишком плотная, то человек не сможет нормально двигаться. Земля будет давить ему на грудь, и он может задохнуться. Если же все это происходит в холодное время года, человек может умереть от переохлаждения, — рассказал он.
Основателя секты «Ашрам Шамбалы»* Руднева задержали в Аргентине: кто он такой и что у него за секта, как торговал людьми.
Существуют и другие обряды, которые нередко заканчиваются несчастными случаями. Например, в июне 2024 года в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка. Ее мама уехала в командировку, оставив дочь на знакомых-сектантов. А спустя почти полгода после этой трагедии, в феврале 2025 года, выяснилось, что школьницу могли запоить до смерти. Это якобы было частью некоего ритуала.
Порой подобные действия объясняются психическими проблемами. Например, историк Анатолий Москвин делал кукол из мертвых детей. В 2011 году в его квартире нашли более 20 мумифицированных тел, которые он годами выкапывал из могил. У каждой куклы было свое имя. У мужчины были даже любимицы.