Обряд для «перезагрузки»: зачем люди просили закопать их в землю в Ленобласти

— Суть подобных практик в притуплении чувств. Человек, оказываясь в земле, не слышит привычных звуков, не видит окружающий мир. Тогда он начинает погружаться в себя, анализировать собственные чувства и задавать себе вопросы: «Кто я такой?», «Для чего я живу?». То есть он начинает задумываться о том, о чем не думал раньше из-за рутины и ежедневных дел, будь то работа, встречи, дела по дому и так далее, — рассуждает врач.