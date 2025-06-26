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Китайский журналист ранен при ударе украинского БПЛА в Курской области

63-летний корреспондент китайской телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан был ранен в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево в Курской области. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, у журналиста диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. Сейчас его готовят к госпитализации в областную больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курской области сегодня ранен 63-летний корреспондент китайской телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. По данным исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, журналист пострадал от удара украинского беспилотника по посёлку Коренево Кореневского района, куда он самостоятельно направился.

И.о. губернатора сообщил в своем телеграм-канале, что у Лу Юйгуана диагностированы открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. Его жизни ничего не угрожает, ранее заявили ТАСС во властных структурах региона.

Раненый будет доставлен в Курскую областную больницу, где врачи предпримут все необходимые меры для сохранения его жизни и здоровья, добавил Хинштейн.

Как отмечает ТАСС, журналист работал по гражданской теме.

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