Китайский журналист ранен при ударе украинского БПЛА в Курской области

В Курской области сегодня ранен 63-летний корреспондент китайской телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. По данным исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, журналист пострадал от удара украинского беспилотника по посёлку Коренево Кореневского района, куда он самостоятельно направился.
И.о. губернатора сообщил в своем телеграм-канале, что у Лу Юйгуана диагностированы открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. Его жизни ничего не угрожает, ранее заявили ТАСС во властных структурах региона.
Раненый будет доставлен в Курскую областную больницу, где врачи предпримут все необходимые меры для сохранения его жизни и здоровья, добавил Хинштейн.
Как отмечает ТАСС, журналист работал по гражданской теме.