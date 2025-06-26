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Суд конфисковал дом за 355 млн рублей из-за коррупции в кисловодском санатории

Черемушкинский районный суд Москвы конфисковал жилой дом в Кисловодске после выявления масштабной коррупционной схемы. Ущерб государству оценили в 355 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и обратил в доход государства многоквартирный дом, построенный в Кисловодске. Дело было связано с масштабной коррупционной схемой, нанесшей ущерб государству более чем на 355 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, гражданское дело о коррупции было рассмотрено 11 июня.

Установлено, что Сергей Макаров, руководивший ФГБУ «Санаторий “Красные камни” более 20 лет, получил от администрации Кисловодска земельный участок для строительства жилого дома, квартиры в котором предназначались работникам санатория.

Однако Макаров, проигнорировав правила и не получив одобрения Управления делами Президента РФ, заключил с ООО “ЦУА” инвестиционный договор. Изначально санаторию полагалось 22% прибыли от проекта. Но затем Макаров постепенно уменьшил эту долю: сначала до 2%, а потом и вовсе заменил ее на скромную выплату в 4,72 миллиона рублей. В результате государство полностью лишилось своей доли в этом инвестиционном проекте.

Суд установил, что реальный ущерб от этих коррупционных действий Макарова составил 355 962 814 рублей.

Оказалось, что реальным владельцем ООО “ЦУА” был Мурат Каитов — бывший гендиректор компании “МРСК Северный Кавказ”. Он находится в международном розыске по делу о хищении 5 миллиардов рублей у электросетевой компании.

Суд пришел к выводу, что Сергей Макаров действовал с целью обогащения коммерческой фирмы за счет бюджета, что является проявлением коррупции. Поэтому суд решил конфисковать построенный дом в пользу государства, назвав это оправданной и справедливой мерой в борьбе с коррупцией.