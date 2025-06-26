Суд конфисковал дом за 355 млн рублей из-за коррупции в кисловодском санатории

Однако Макаров, проигнорировав правила и не получив одобрения Управления делами Президента РФ, заключил с ООО “ЦУА” инвестиционный договор. Изначально санаторию полагалось 22% прибыли от проекта. Но затем Макаров постепенно уменьшил эту долю: сначала до 2%, а потом и вовсе заменил ее на скромную выплату в 4,72 миллиона рублей. В результате государство полностью лишилось своей доли в этом инвестиционном проекте.