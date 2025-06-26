На место происшествия оперативно прибыли медики и уже осматривают пострадавших подростков. Одновременно с этим, оперативные службы и полиция приступили к выяснению всех деталей произошедшего и устанавливают, что именно стало причиной взрыва.
В Калининграде двое подростков получили ожоги при взрыве неизвестного предмета
Два подростка получили ожоги при взрыве неизвестного предмета в Калининграде. Медики уже на месте, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Василий Лейко
Автор Новости Mail