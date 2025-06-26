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В Калининграде двое подростков получили ожоги при взрыве неизвестного предмета

Два подростка получили ожоги при взрыве неизвестного предмета в Калининграде. Медики уже на месте, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде двое подростков 14 и 16 лет получили ожоги в результате взрыва неизвестного предмета, который они пытались поджечь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли медики и уже осматривают пострадавших подростков. Одновременно с этим, оперативные службы и полиция приступили к выяснению всех деталей произошедшего и устанавливают, что именно стало причиной взрыва.