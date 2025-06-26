Сотрудники МВД Башкирии и банка помогли пенсионерам уберечь 22 млн рублей от перевода мошенникам

60-летние супруги стали жертвами аферистов и перевели им около 120 миллионов рублей. В мае мужчине позвонил человек, представившийся его бывшим начальником, и сообщил о «проверке ФСБ». Затем позвонивший «сотрудник правоохранительных органов» убедил пенсионера, что его счета якобы взломаны и деньги переведены за границу, предоставив поддельный документ Росфинмониторинга.