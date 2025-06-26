Сотрудники МВД Башкирии и банка помогли пенсионерам уберечь 22 млн рублей от перевода мошенникам

В Учалинском районе Башкирии сотрудники банка и полиции Башкортостана помогли пожилой супружеской паре из Тюмени сохранить более 22 миллионов рублей, которые мошенники пытались у них похитить. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
60-летние супруги стали жертвами аферистов и перевели им около 120 миллионов рублей. В мае мужчине позвонил человек, представившийся его бывшим начальником, и сообщил о «проверке ФСБ». Затем позвонивший «сотрудник правоохранительных органов» убедил пенсионера, что его счета якобы взломаны и деньги переведены за границу, предоставив поддельный документ Росфинмониторинга.
Под угрозой уголовного преследования с 12 мая по середину июня мужчина перевел мошенникам более 118 миллионов рублей. Когда супруги гостили у родственников в Учалинском районе, аферисты вновь вышли на связь, убедив их перевести оставшиеся 22 миллиона на «безопасный счет».
Бдительные сотрудники банка в Учалах заметили нервное поведение клиентов и вызвали полицию. Совместными усилиями пенсионеров удалось убедить, что они стали жертвами мошенников.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В МВД Башкирии напомнили гражданам о необходимости проявлять бдительность при подобных звонках и советоваться с родственниками или сотрудниками банков перед переводом крупных сумм.
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