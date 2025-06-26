Гражданин Казахстана захрапел в российском автобусе и нарвался на крупный штраф

Нетрезвый гражданин Казахстана уснул во время поездки из Нижнего Новгорода в Москву и начал сильно храпеть. Встревоженные пассажиры решили, что он нуждается в медицинской помощи, однако медики констатировали его нахождение в состоянии алкогольного опьянения.