Гражданин Казахстана захрапел в российском автобусе и нарвался на крупный штраф

История, которая началась с храпа в автобусе, обернулась судом за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщила прокуратура Владимирской области в Telegram-канале.
Нетрезвый гражданин Казахстана уснул во время поездки из Нижнего Новгорода в Москву и начал сильно храпеть. Встревоженные пассажиры решили, что он нуждается в медицинской помощи, однако медики констатировали его нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
На автовокзал были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые доставили гражданина в отделение полиции. Там мужчина попытался дать сотрудникам взятку, желая избежать административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление на улицах, в транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).
Правоохранитель отказался брать взятку, однако мужчина положил на стол сотрудника 200 долларов и 200 рублей. Суд гражданина на 400 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью признал вину по делу о попытке дачи взятки. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в ходе антимигрантского рейда в Воронеже иностранные специалисты оказали сопротивление силовикам.