Туристку из Франции изнасиловали после фотосессии

В индийском городе Удайпур (штат Раджастхан) полиция задержала кастинг-директора по обвинению в изнасиловании французской туристки. Об этом пишут местные СМИ.
По данным полиции, преступление произошло 22 июня после вечеринки по случаю съемок рекламы для производителя смартфонов. Подозреваемый заманил девушку в свой номер после фотосессии и надругался над ней.
Новость об этом вызвала протесты в городе. Люди вышли на митинги из-за плохой ситуации с преступностью и даже попытались устроить самосуд над насильником. Отмечается, что происшествие нанесло серьезный ущерб туристическому имиджу региона.
Подозреваемый уже дал признательные показания, полиция намерена передать дело в суд в ускоренном порядке.
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