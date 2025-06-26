Подростки из Калининграда получили серьезные ожоги от взрыва баллона с кислородом

По предварительным данным, компания школьников обнаружила на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключился и Следственный комитет.