Подростки из Калининграда получили серьезные ожоги от взрыва баллона с кислородом

Двое подростков пострадали после взрыва кислородного баллона в Калининграде.
Двое подростков из Калининграда получили янтарные ожоги при взрыве баллона с кислородом. Об этом сообщил life.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. Информацию подтвердили в СК.
«14-летний подросток был ближе всех. На нем загорелась одежда. Мальчика сразу погрузили в скорую помощь и увезли в ожоговое отделение. Один 16-летний подросток получил незначительные ожоги, третий ребенок не пострадал», — передает слова собеседника Life.ru.
По предварительным данным, компания школьников обнаружила на улице кислородный баллон, который взорвался рядом с костром, разведенным несовершеннолетними. Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, к расследованию инцидента подключился и Следственный комитет.
«Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении telegram-канала «Калининградский Следком».