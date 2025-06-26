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Взрыв прогремел в парке в российском городе, пострадали подростки

Двое подростков получили серьезные травмы в результате взрыва в калининградском парке на улице Дмитрия Донского.

Двое подростков получили серьезные травмы в результате взрыва в калининградском парке на улице Дмитрия Донского. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, подростки нашли какие-то ящики и подожгли их. В одном из ящиков, предположительно, находился газовый баллон, который взорвался.

В результате взрыва пострадали два школьника. У 14-летнего подростка зафиксированы ожоги 70% тела, у 16-летнего — 50%.

Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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