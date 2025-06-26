Мать четверых детей прыгнула с парашютом и не выжила

Ранее Life.ru рассказывал, что 19-летняя девушка из Сербии, отдыхавшая в Черногории, погибла во время полёта на парашюте над морем. Поднявшись на высоту около 50 метров, туристка, по предварительным данным, захотела сделать эффектные фотографии и видео, поэтому сняла страховочный жилет и отстегнула удерживающие её ремни. Однако ей не удалось удержать равновесие и она перевернулась.