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Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где пострадали двое детей

Появились фото с места взрыва в парке Калининграда, где из-за неудачного эксперимента с огнём пострадали двое подростков. МЧС публикует кадры с ящиком, который подожгли юные пиротехники, а также самими ребятаами, им теперть предстоит длительное лечение ожогов.

Напомним, в Калининграде два подростка, 14 и 16 лет, получили тяжелые ожоги. По предварительным данным, ребята обнаружили бесхозный ящик и попытались его поджечь. Внутри, предположительно, находился газовый баллон, который сдетонировал. У младшего из пострадавших обожжено 70% тела, у старшего — 50%.