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Во время атаки БПЛА на Брянск власти напомнили о важном запрете

Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион. Однако там отметили, что местные жители начали публиковать места работы систем ПВО, что недопустимо в нынешних условиях, поскольку усложняет работу российским военным. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства региона.

Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион.

Власти Брянской области подтвердили атаку украинских беспилотников на регион. Однако там отметили, что местные жители начали публиковать места работы систем ПВО, что недопустимо в нынешних условиях, поскольку усложняет работу российским военным. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства региона.

«Киевский режим продолжает совершать террористические атаки на наш регион. Снимать и выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений значит усложнять работу нашим военным и оказывать содействие противнику! Делать это категорически запрещено!», — говорится в сообщении telegram-канала «Брянская область. Оперативно».

Там также отметили, что запрет распространяется и на размещение непроверенной информации. Также это касается распространения панических настроений среди населения региона.

Ранее появилась информация, что дроны ВСУ атаковали Брянск. В результате падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в одном из районов города. В чате telegram-канале Фокинского района сообщают, что трое человек получили ранения, в том числе ребенок.

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