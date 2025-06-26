Россия и Украина обменялись пленными, ВС РФ освободили два села: главное об СВО 26 июня

ВС РФ продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.
Россия и Украина совершили очередной этап обмена военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями. ВС РФ освободили села Новосергеевка и Шевченко на границе ДНР и Днепропетровской области. Кремль назвал точное количество вернувшихся с фронта участников СВО — число превышает 100 тысяч. ВСУ атаковали китайских журналистов в Курской области. Главное о спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Обмен военнопленными.
Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной прошел 26 июня, стороны осуществили равноценный обмен в рамках российско-украинских договоренностей в Стамбуле.
В настоящее время российские бойцы, вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии — им оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят на территорию РФ, где они пройдут реабилитацию и лечение.
Освобождение двух населенных пунктов.
Российская армия освободила села Новосергеевка и Шевченко в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. И Новосергеевка, И Шевченко находятся вблизи границы ДНР и Днепропетровской области. Освобождением первого села занималась группировка «Центр», второго — «Восток».
Украинские военные пытались удержать поселок Шевченко из-за расположенного там месторождения лития. Многие из направленных туда солдат погибли в борьбе за этот металл.
Точное количество вернувшихся с СВО россиян.
Около 137 тысяч участников спецоперации уже вернулись домой с фронта. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
По его словам, большая часть вернувшихся бойцов — молодые люди в возрасте до 35 лет, что соответствует целевой аудитории Росмолодежи. Он отметил большое количество мер поддержки для вернувшихся с СВО, но подчеркнул необходимость организовывать переобучение для них, поскольку многие из них получали существенные денежные выплаты в зоне проведения СВО, и после возвращения их семьи не должны столкнуться с падением дохода.
КНДР якобы готовит войска для поддержки ВС РФ.
Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в СВО уже в июле или августе 2025 года. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на члена парламента Южной Кореи Ли Сон Квона.
Китайский журналист попал под обстрел ВСУ.
Съемочная группа китайского телеканала «Феникс», снимавшая репортаж про мирных жителей, попала под атаку дрона ВСУ в Курской области. В результате один журналист был ранен. Вся группа была одета в бронежилеты с подписью «Пресса». Это свидетельствует о том, что удар был целенаправленным, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале, призвав международное сообщество дать оценку террористическим действиям ВСУ.
Белоусов раскрыл тактику Киева.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на теракты для затягивания конфликта. А поставки ВСУ вооружения и наемников из Европы лишь угрожают ей дестабилизацией.
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ.
Танковый экипаж, управляющий Т-80БВМ и входящий в состав 90-й гвардейской танковой дивизии войсковой группировки «Центр», ликвидировал опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Обнаружение цели стало возможным благодаря использованию БПЛА для воздушной разведки.
Огонь по позиции противника был открыт из 125-миллиметрового орудия танка с применением осколочно-фугасных снарядов. Корректировка стрельбы осуществлялась в режиме реального времени, пишет «Пятый канал».
ВС РФ применили бомбу с эффектом землетрясения.
Воздушно-космические силы России ударили по укрепленному пункту временной дисклокации ВСУ в Днепропетровской области. При этом была применена авиабомба ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Эффект от нее сравним с землетрясением из-за мощности удара.
Дроны ВСУ.
В ночь на 26 июня российские средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, дроны были сбиты в разных регионах страны: 23 — над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московской областями, два — над Крымом, по одному — над Мордовией и Калужской областью.