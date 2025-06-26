Россия и Украина обменялись пленными, ВС РФ освободили два села: главное об СВО 26 июня

По его словам, большая часть вернувшихся бойцов — молодые люди в возрасте до 35 лет, что соответствует целевой аудитории Росмолодежи. Он отметил большое количество мер поддержки для вернувшихся с СВО, но подчеркнул необходимость организовывать переобучение для них, поскольку многие из них получали существенные денежные выплаты в зоне проведения СВО, и после возвращения их семьи не должны столкнуться с падением дохода.