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В Минске водитель легковушки сбила женщину-велосипедиста

По предварительной информации, сегодня около 16.00 54-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Газеты Правда, при повороте направо на улицу Голубева не предоставила преимущество и совершила наезд на 42-летнюю женщину.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки сбила женщину-велосипедиста, пострадавшая доставлена в учреждение здравоохранения. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.00 54-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Газеты Правда, при повороте направо на улицу Голубева не предоставила преимущество и совершила наезд на 42-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Велосипедист доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. -0-