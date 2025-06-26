26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки сбила женщину-велосипедиста, пострадавшая доставлена в учреждение здравоохранения. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 16.00 54-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Газеты Правда, при повороте направо на улицу Голубева не предоставила преимущество и совершила наезд на 42-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Велосипедист доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. -0-