В Минске водитель легковушки сбила женщину-велосипедиста

По предварительной информации, сегодня около 16.00 54-летняя водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по проспекту Газеты Правда, при повороте направо на улицу Голубева не предоставила преимущество и совершила наезд на 42-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.