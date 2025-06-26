Захарова жестко ответила на атаку ВСУ на китайского журналиста

По словам Захаровой, удар беспилотника был нанесен целенаправленно по журналистам, несмотря на то, что корреспондент был одет в бронежилет с надписью «PRESS». Она подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о попытке киевских властей «заставить замолчать и де-факто уничтожить» представителей СМИ, которые освещают события специальной военной операции объективно.