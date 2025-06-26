Зарезавшего инспектора МАДИ накануне Нового года Ахъядова* приговорили к 28 годам

Ахъядов на Москворецкой набережной напал на сотрудника МАДИ и нанес ему 15 ударов ножом. После нападения пострадавший скончался на месте. Злоумышленник обыскал одежду жертвы, однако не обнаружил какого-либо огнестрельного оружия. Затем он попытался скрыться, но был пойман правоохранителями, при этом оказав сопротивление при задержании.