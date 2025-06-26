Зарезавшего инспектора МАДИ накануне Нового года Ахъядова* приговорили к 28 годам

Суд назначил 28 лет лишения свободы бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову*, который 31 декабря 2022 года напал на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и нанес ему не менее 15 колото-резаных ранений. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Первых семь лет преступник проведет в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, 31 декабря 2022 года Ахъядов*, являющийся сторонником идей террористической организации, вступил в сговор с другим злоумышленником. Вместе они разработали преступный план, согласно которому мужчина должен был напасть на представителя власти в Центральном административном округе и завладеть его огнестрельным оружием.
Ахъядов на Москворецкой набережной напал на сотрудника МАДИ и нанес ему 15 ударов ножом. После нападения пострадавший скончался на месте. Злоумышленник обыскал одежду жертвы, однако не обнаружил какого-либо огнестрельного оружия. Затем он попытался скрыться, но был пойман правоохранителями, при этом оказав сопротивление при задержании.
— Фигурант с целью воспрепятствования его задержанию попытался нанести удар ножом одному из сотрудников, а также распылил содержимое газового баллончика, но его преступные действия были пресечены, и он был задержан, — передает Telegram-канал «Следком».
Убийство инспектора МАДИ классифицировали как теракт, поскольку Ахъядов* планировал устроить массовый расстрел. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошло убийство и чем занимался преступник.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.