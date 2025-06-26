Тысячи камер, патрульные и кинологи: как полиция охраняет московское метро

Метро считается одним из самых безопасных мест в Москве. На каждой станции дежурят полицейские, а на всех платформах установлены десятки тысяч камер, которые помогают круглосуточно следить за обстановкой. Как сотрудники правопорядка действуют в случае происшествия в метро и как в подземке ловят преступников — в материале «Вечерней Москвы».
Как работает полиция в московском метро.
Для обеспечения безопасности в московском метро существует Ситуационный центр МВД, сотрудники которого круглосуточно мониторят ситуации в вагонах электропоездов с помощью камер видеонаблюдения. К их мониторам подключены более 29 камер, установленных на станциях, и более 60 тысяч камер — в поездах.
Также на каждой станции метро есть «полицейские будки», откуда сотрудники правоохранительных органов следят за ситуацией на платформах, переходах и эскалаторах. Также они немедленно реагируют, когда на каком-то участке метро происходит ЧП.
Полицейские дежурят на входах в метро. Если какой-то человек вызывает подозрения, его могут остановить и досмотреть. Например, сотрудники правопорядка могут проверить содержимое его сумки на специальной ленте. Если в багаже найдут оружие, взрывчатку или наркотики, то нарушителя тут же скрутят и отведут в полицейский отдел для допроса.
Еще полицейские патрулируют платформы в метро. Также на каждой станции есть экстренные колонны, с помощью которых пассажиры могут обратиться за помощью — сообщить о правонарушении или просто попросить подсказать, как добраться до какого-нибудь объекта.
Когда человек через колонну сообщает о правонарушении, его тут же переключают на ситуационный центр. Сотрудники кратко выясняют детали произошедшего и связываются с полицейскими на станции, где произошел инцидент. Те в свою очередь оперативно задерживают правонарушителя. Если за это время он успеет сесть в поезд, к поимке подключатся полицейские с соседних станций. Если же подозреваемый выйдет из метро, его будут ловить полицейские, дежурящие на поверхности.
Какие преступления чаще всего совершают в метро.
С января по май 2025 года на территории московского метро с помощью видеонаблюдения выявили 1,5 тысячи человек, находившихся в розыске. Из них 1,4 тысячи человек обвинялись в совершении преступления, 121 считался пропавшим без вести и 29 были несовершеннолетними, например, сбежавшими из дома.
За первые пять месяцев 2025 года полиция смогла раскрыть 60,9 процента преступлений, совершенных в столичном метро. А количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4,9 процента. Также было пресечено более 16 тысяч административных правонарушений.
Как рассказал «Вечерней Москве» начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов, чаще всего в подземке происходят карманные кражи, вандализм и мелкое хулиганство. Также случаются конфликты между пассажирами и драки. А грабежи и мошенничество фиксируются очень редко.
Чаще всего на правонарушениях в метро попадаются пьяные и ранее судимые люди. Нередко полицейские находят у пассажиров наркотики — за первые пять месяцев 2025 года у нарушителей изъяли более 30 килограммов запрещенных веществ.
Как работают в метро служебные собаки.
Также в московском метро действует кинологическая служба МВД. Собаки помогают полицейским находить у нарушителей наркотики, оружие, взрывчатые и другие запрещенные вещества. Служебные псы могут учуять «запрещенку» в радиусе 200 метров. Если подозреваемый начнет убегать, собака может отправиться за ним в погоню, схватить за ногу и повалить на землю.
Для служебных собак существуют школы, в которых они еще щенками учатся различным командам и навыкам. Животных учат узнавать запах разных видов наркотиков и боеприпасов, чтобы ловить преступников.
У каждой собаки есть свой хозяин, который ее обучает. При этом служебный пес реагирует только на команды от хозяина, что достаточно надежно, так как подделать его голос очень сложно.
Полицейские работают с собаками самых разных пород, в основном это овчарки и лабрадоры. У каждого из таких псов есть собственное преимущество. Например, бельгийская овчарка лучше и быстрее анализирует команды от хозяина, а лабрадор не пугает граждан при задержании.
Москва считается одним из самых безопасных городов мира и лидером по количеству камер видеонаблюдения. Съемка ведется в подъездах, во дворах, на улицах и во всех местах скопления людей. Как именно камеры помогают ловить преступников, «Вечерняя Москва» рассказывала в отдельном материале.
Благодаря современным технологиям большинство преступлений, совершаемых в Москве, случаются единожды: нарушители просто не успевают совершить второе преступление. И именно поэтому в столице невозможно появление маньяков или серийных убийц.