Тысячи камер, патрульные и кинологи: как полиция охраняет московское метро

Когда человек через колонну сообщает о правонарушении, его тут же переключают на ситуационный центр. Сотрудники кратко выясняют детали произошедшего и связываются с полицейскими на станции, где произошел инцидент. Те в свою очередь оперативно задерживают правонарушителя. Если за это время он успеет сесть в поезд, к поимке подключатся полицейские с соседних станций. Если же подозреваемый выйдет из метро, его будут ловить полицейские, дежурящие на поверхности.