Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в Калининграде: что случилось

Место ЧП сейчас огорожено лентой, проводится проверка.
Двое подростков из Калининграда получили серьезные ожоги. Предположительно, ЧП случилось из-за взрыва баллона с кислородом. Школьников увезли в больницу. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи и полицейские. Подробности ЧП — в материале URA.RU.
Что произошло.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились фото с места взрыва баллона в Калининграде, где пострадали дети.
В полицию информация о случившемся под железнодорожным мостом в районе улицы Дмитрия Донского поступила примерно в 17:20 по местному времени. Согласно заявлению несовершеннолетнего, его товарищи получили травмы во время прогулки.
На место происшествия оперативно выехали представители правоохранительных органов и экстренных служб. Согласно предварительной информации, группа подростков обнаружила на улице кислородный баллон. Впоследствии он взорвался возле костра, который разожгли несовершеннолетние.
Что известно о состоянии пострадавших подростков.
В результате взрыва пострадал 14-летний подросток — у него зафиксированы ожоги, охватывающие 70% поверхности тела. Его 16-летний приятель также получил серьезные травмы: площадь ожогов составляет 50%. Оба пострадавших были доставлены в больницу. В настоящий момент состояние их здоровья выясняется. Третий участник инцидента не пострадал.
На месте ЧП проводится проверка.
Сейчас на территории промышленной зоны, где произошло ЧП, работают сотрудники МЧС, полиции и следственного комитета. Они тщательно изучают место инцидента на предмет возможных улик.
«Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, состояние их здоровья уточняется. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко. Ее комментарий опубликован в telegram-канале «Калининградский Следком».
Фото с места происшествия, где, предположительно, взорвался баллон с кислородомФото: telegram-канал «Калининградский Следком» / t.me/su_skr39/3824.