Подростки пострадали при взрыве неизвестного устройства в Калининграде: что случилось

В результате взрыва пострадал 14-летний подросток — у него зафиксированы ожоги, охватывающие 70% поверхности тела. Его 16-летний приятель также получил серьезные травмы: площадь ожогов составляет 50%. Оба пострадавших были доставлены в больницу. В настоящий момент состояние их здоровья выясняется. Третий участник инцидента не пострадал.