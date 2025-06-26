Парламент Грузии принял закон об ограничении свободы слова

Взаимоотношения между Тбилиси и Брюсселем значительно ухудшились после того, как в мае 2024 года парламент Грузии одобрил закон об иноагентах. Евросоюз также выразил обеспокоенность по поводу соблюдения принципов честности и прозрачности в ходе парламентских выборов, проведенных в Грузии 26 октября 2024 года. В январе 2025 года ЕС временно приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и государственных служащих.