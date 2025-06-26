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Автомобиль сбил детей рядом с начальной школой в Пекине

Полиция начала расследование после ДТП с пешеходами в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

В Пекине в четверг произошло ДТП возле школы, где обучаются дети от шести до двенадцати лет. Автомобиль наехал на группу пешеходов, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

В Сети распространились фото с места аварии. На снимках видны лежащие на земле пострадавшие дети. Рядом с ними стоит серый внедорожник, врезавшийся в дерево. Вокруг разбросаны предметы одежды и личные вещи.

ДТП произошло в час дня по местному времени на пересечении проспекта Юйцай и улицы Дунмэнь в районе Миюнь. На этом перекрестке находится начальная школа Миюнь.

За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина по фамилии Хан. Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии в Кемерово, где столкнулись 27 автомобилей.