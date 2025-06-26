РЕН ТВ: Главу администрации Колпинского района Логвиненко задержали в Петербурге

22 июня появились сообщения о задержании вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. По данным региональных СМИ, уголовное дело в отношении чиновника может быть связано с хищениями в ходе строительства фортификационных сооружений на границе страны с Украиной. При этом другие журналисты заявили, что задержание Зайнуллина связано с другой статьей и обстоятельствами.