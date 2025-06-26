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РЕН ТВ: Главу администрации Колпинского района Логвиненко задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил РЕН ТВ.

— В Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко, сообщил источник, — передает Telegram-канал.

25 июня сотрудники правоохранительных органов задержали государственного секретаря Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедова. Причиной стало разбирательство по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

22 июня появились сообщения о задержании вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. По данным региональных СМИ, уголовное дело в отношении чиновника может быть связано с хищениями в ходе строительства фортификационных сооружений на границе страны с Украиной. При этом другие журналисты заявили, что задержание Зайнуллина связано с другой статьей и обстоятельствами.