Мать пострадавшего в Шереметьеве малыша находится на четвертом месяце беременности

Мать двухлетнего мальчика, которого неадекватный мужчина бросил об пол в аэропорту Шереметьево, находится вместе с сыном в больнице. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил отец пострадавшего.
По словам мужчины, его жена сейчас на четвертом месяце беременности. Он также рассказал, что семья получает множество негативных комментариев в Сети в свой адрес, что сильно расстраивает его супругу.
— Только что моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут — почему она отошла? Но если в аэропорту небезопасно, то где безопасно? — передает слова родителя ребенка РИА Новости.
Инцидент произошел 23 июня. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Каира. Он внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. Малыш получил перелом позвоночника и свода черепа. Отец пострадавшего мальчика позже рассказал, что не был на месте, когда незнакомец напал на его сына.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Во время допроса ответить внятно на вопросы полицейских мужчина не смог, вместо этого он стал показывать странные знаки на камеру. При обыске у него нашли наркотические вещества. Уже 26 июня Химкинский городской суд отправил нападавшего под стражу на два месяца. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».