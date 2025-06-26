Мать пострадавшего в Шереметьеве малыша находится на четвертом месяце беременности

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Во время допроса ответить внятно на вопросы полицейских мужчина не смог, вместо этого он стал показывать странные знаки на камеру. При обыске у него нашли наркотические вещества. Уже 26 июня Химкинский городской суд отправил нападавшего под стражу на два месяца. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».