Три жителя Брянска, включая ребенка, были ранены при атаке дронов ВСУ

Он добавил, что на месте ударов вражеских дронов работают городские оперативные и экстренные службы. Богомаз рекомендовал горожанам быть крайне внимательными и не пренебрегать мерами безопасности, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, об этом он написал в своем Telegram-канале.