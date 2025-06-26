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Три жителя Брянска, включая ребенка, были ранены при атаке дронов ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Брянска пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетнего. Об этом в четверг, 26 июня, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Брянска пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетнего. Об этом в четверг, 26 июня, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Богомаз.

Он добавил, что на месте ударов вражеских дронов работают городские оперативные и экстренные службы. Богомаз рекомендовал горожанам быть крайне внимательными и не пренебрегать мерами безопасности, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Следственном комитете России сообщили, что будут расследовать факт ранения жителей Брянска в результате украинских атак.

— Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, — передает Telegram-канал «Следком».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после взрывов, которые прогремели во время работы российских систем противовоздушной обороны, в Фокинском районе Брянска начался пожар.