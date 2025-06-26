Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — сказано в документе, передает ТАСС. Отмечается, что вслед за этим Совет обнародовал неутвержденный проект итогового заявления, в котором содержится призыв к Совету ЕС на уровне министров «предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта формулировка фактически давала старт официальным переговорам о приеме Украины в европейское сообщество.