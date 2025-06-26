Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

Венгрия заблокировала начало переговоров о приеме Украины в ЕС.
Венгрия заблокировала принятие итогового заявления саммита Европейского союза по Украине, ключевым пунктом которого была поддержка начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом свидетельствует официальное сообщение Европейского совета, опубликованное по итогам обсуждения украинского вопроса.
«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — сказано в документе, передает ТАСС. Отмечается, что вслед за этим Совет обнародовал неутвержденный проект итогового заявления, в котором содержится призыв к Совету ЕС на уровне министров «предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта формулировка фактически давала старт официальным переговорам о приеме Украины в европейское сообщество.
Венгрия ранее неоднократно выступала против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, опасаясь, что это приведет к усилению противостояния с Россией. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не поддержит членство Украины, чтобы избежать открытия нового восточного фронта. Украина подала, заявку на вступление в ЕС в 2022 году и с тех пор сохраняет курс на евроинтеграцию, закрепленный в конституции после событий Евромайдана.