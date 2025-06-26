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В Эрфурте сожгли предназначенную для ВСУ военную технику бундесвера

В немецком Эрфурте произошло возгорание военной техники бундесвера, сообщает немецкое издание HNA. В Интернете появилось видео с грузовиками, охваченными огнём. Полиция считает, что это был поджог. Очевидец зафиксировал пылающие машины.

Источник: Life.ru

Военная техника сгорела в Германии. Видео © t.me/voenacher.

По информации немецких источников, инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье на территории предприятия, занимающегося обслуживанием коммерческого транспорта в районе Шмальвассерстег. Экстренные службы прибыли на место происшествия.

Согласно различным источникам, в Эрфурт поступает старая немецкая военная техника. После ремонта её передают украинским Вооружённым Силам.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что несмотря на требования России о нейтралитете, возможность вступления Украины в НАТО существует. Это может произойти после завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что основной задачей на данный момент является достижение полного прекращения огня на Украине.

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