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«Даже в гражданской одежде стреляют»: Раненый журналист из КНР рассказал об ударе ВСУ под Курском

Китайский журналист телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранение во время удара ВСУ по Курской области, вышел на связь. Видео с корреспондентом публикуют «Известия».

Китайский журналист, раненый в Курской области. Видео © Telegram / IZ.RU.

У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области, его голова перевязана. Несмотря на травму, он свободно общается с российскими журналистами. По данным издания, Лу Юйгуан работал в зоне удара, когда произошёл инцидент. В Phoenix Television пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал от атаки украинского дрона в Курской области. Журналистская группа работала над материалом, посвящённым жизни людей в прифронтовом регионе, где ежедневно существует опасность обстрелов и атак дронов. В ходе работы один из членов группы был серьёзно ранен. Он получил травму головы.