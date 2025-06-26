Иран объявил победу, Израиль считает ущерб: что происходит на Ближнем Востоке на третий день перемирия

«То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, и он может предпринять действия против важных центров США в регионе — это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет нападение, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими», — подчеркнул верховный лидер Ирана. Хаменеи также напомнил об иранских ударах по американской базе Эль-Удейд в Катаре, отметив, что они стали «мощной пощечиной США».