Иран объявил победу, Израиль считает ущерб: что происходит на Ближнем Востоке на третий день перемирия

В Иране объявили о победе над Израилем и США.
Иран объявил о победе над Израилем и США и заявил о готовности ударить по американским военным базам, если противник вновь проявит агрессию. Президент России Владимир Путин убежден, что конфликт двух стран ушел в прошлое. Подробнее о том, что происходит на Ближнем Востоке на второй день перемирия — в материале URA.RU.
Иран.
Хаменеи заявил о пощечине США от ИранаФото: Сергей Гунеев/РИА Новости.
Победа Ирана над Израилем и США.
Иран одержал победу над сионистским режимом Израиля и над США. Об этом заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи в своем поздравлении жителей.
Он отметил, что США вступили в прямое противостояние с Исламской республикой, поскольку Израиль не смог бы в одиночку выстоять перед ней и был бы полностью уничтожен. В ответ же Тегеран «дал пощечину Америке».
Предупреждение США.
Иран готов ударить по базам США вновьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Иран готов нанести удары по важным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае их агрессии против Исламской Республики. Об этом заявил Али Хаменеи, его слова передает РИА Новости.
«То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, и он может предпринять действия против важных центров США в регионе — это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно. В случае, если будет нападение, тогда плата и потери врага и агрессора будут, безусловно, высокими», — подчеркнул верховный лидер Ирана. Хаменеи также напомнил об иранских ударах по американской базе Эль-Удейд в Катаре, отметив, что они стали «мощной пощечиной США».
Возможный ответ Израилю.
Иран готов ответить Израилю в случае необходимостиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Иран готов нанести удары по американским военным объектам и перекрыть Ормузский пролив, если Израиль нарушит режим прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в иранском руководстве.
По данным NYT, в Тегеране считают, что достигли соглашения о прекращении огня с Израилем благодаря уверенности в сохранении своих позиций перед потенциальными атаками со стороны США и Израиля. Иран дал согласие на перемирие «только благодаря уверенности в том, что он удержит свои позиции» при возможных новых ударах со стороны США и Израиля, отмечается в публикации американского издания.
Капитуляции не будет.
Иран не будет капитулироватьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
США добиваются от Тегерана полной капитуляции, однако Иран не намерен идти на такой шаг. Об этом сообщил верховный лидер Исламской республики, его слова передает РИА Новости.
По словам иранского лидера, американские власти в одном из заявлений прямо потребовали, чтобы Иран капитулировал. «И речь тут не об обогащении, не о ядерной промышленности, речь о том, чтобы Иран сдался. Конечно, это весьма громкие слова для президента США», — подчеркнул Хаменеи.
Он также отметил, что Вашингтон с момента Исламской революции 1979 года постоянно предъявляет Тегерану новые обвинения. В разное время, по его словам, США ссылались на защиту прав человека, демократические ценности, права женщин, а также выдвигали претензии по поводу развития ядерной программы и ракетостроения в стране. Хаменеи подчеркнул, что нынешний американский президент ясно дал понять: Вашингтон удовлетворится только капитуляцией Ирана. Однако этого не произойдет, заключил верховный лидер.
Израиль.
Ощущения у жителей.
В Израиле вновь работают аэропортыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Израиле отмечается постепенное восстановление привычного ритма жизни. Возобновили работу общественный транспорт, вновь открылись торговые точки и рынки, а аэропорт имени Бен-Гуриона приступил к обслуживанию пассажиров. Сирены воздушной тревоги более не звучат. Однако, несмотря на наступление перемирия, часть израильского общества выражает обеспокоенность и сомнения относительно устранения возможной угрозы со стороны Ирана.
Продолжение борьбы.
Нетаньяху заявил о готовности работать с США против «совместных врагов’Фото: U.S. Department of State.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и подтвердил намерение Израиля и США продолжать совместные усилия против общих угроз. Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети X.
«Спасибо, президент Трамп, за вашу трогательную поддержку, оказанную мне, и вашу огромную поддержку в адрес Израиля и еврейского народа. Мы продолжим работать вместе, чтобы победить наших общих врагов, освободить наших заложников (в секторе Газа, — прим. URA.RU) и быстро расширить круг мира», — заявил Нетаньяху. «Кругом мира» он называет те страны, с которыми у Израиля установлены «дипотношения».
Ущерб.
Израиль считает ущерб от иранских атакФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ущерб от ракетных обстрелов, совершенных Ираном по территории Израиля, по оценкам местных властей, достиг 10 миллиардов шекелей (около 3 млрд долларов). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов и Налогового управления Израиля.
В данную сумму включены расходы на восстановление поврежденных зданий, а также компенсации бизнесу, пострадавшему в результате атак. «Это самое большое испытание из того, с чем мы когда-либо сталкивались. Такого масштаба разрушений еще не было в истории Израиля», — заявил глава Налогового управления Израиля Шай Ахаронович.
США.
Кульминация 15-летней подготовки США.
Атака бомбардировщиков Spirit на Иран планировалась 15 летФото: miliman/pickupimage.com.
Июньская атака Соединенных Штатов на Иран стала итогом пятнадцатилетней подготовки американских военных и технологического развития. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.
«Операция “Полуночный молот” стала кульминацией 15 лет невероятной работы — пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты Команда DTRA с высокой степенью уверенности определила уязвимые элементы объекта, и оружие было разработано и применено так, чтобы достичь нужного эффекта», — отметил генерал Кейн, его слова передает РИА Новости. На опубликованных видео можно заметить испытания бетонобойного оружия, которое впоследствии американские бомбардировщики сбросили на ядерные объекты Ирана.
Переговоры с Ираном.
США передали иранским властям, что якобы не станут отвечать на недавнюю атаку по американским базам и выразили готовность вернуться к переговорам по ядерному соглашению. Об этом сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.
Нет данных по ядерным объектам.
Пит Хегсет заявил, что у США нет разведданных по ядерным объектам ИранаФото: Alex Brandon/AP/TASS.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у американских спецслужб нет данных о вывозе иранским руководством обогащенного урана с ядерных объектов, подвергшихся ударам США 22 июня. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пентагоне.
«Мне не известно о какой-либо разведывательной информации, с которой я знакомился, свидетельствующей о том, что эти материалы не находились там, где должны были находиться. Что их вывезли или еще что-то», — пояснил Хегсет.
По словам министра обороны, американская сторона продолжает анализировать ситуацию. Он отметил, что Вашингтон рассматривает все аспекты поступающей разведывательной информации, чтобы установить точное местонахождение обогащенного урана и оценить результаты военной операции.
Россия.
Лавров обеспокоен тем, что Израиль может нарушить перемирие.
Лавров обеспокоен заявлениями МИД ИзраиляФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Россия обеспокоена заявлениями, прозвучавшими из Израиля, согласно которым перемирие на Ближнем Востоке — лишь временная передышка, после которой военные действия против Ирана могут быть возобновлены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацом. По его словам, подобная позиция противоречит заявлениям других участников конфликта, в том числе — президента США Дональда Трампа.
Песков заявил, что СВО и конфликт на Ближнем Востоке нельзя сравниватьФото: Роман Наумов © URA.RU.
Песков: войну на Ближнем Востоке и СВО сравнить нельзя.
Конфликт Израиля и Ирана не сопоставим с конфликтом России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что параллели между войной на Ближнем Востоке и спецоперации России на Украине неуместны потому, что удары Израиля по Ирану не были ничем спровоцированы.
Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке ушел в прошлоеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Путин: ситуация успокаивается.
Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, можно считать, что конфликт остался в прошлом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС в Минске.
Позиция МИД.
МИД РФ приветствует сообщения о готовности Ирана и Израиля соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.
Захарова заявила о надежде, которую дает перемирие на Ближнем ВостокеФото: Роман Наумов © URA.RU.
«Появилась надежда, что маховик опаснейшей военной эскалации, запущенный 13 июня агрессивными противозаконными действиями Израиля против Ирана, к которым 22 июня присоединились и США, будет остановлен», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что обстрел ядерных объектов Ирана, находящихся под контролем МАГАТЭ, американскими и израильскими ракетами является открытым вызовом международной системе нераспространения ядерного оружия (ДНЯО).
Израиль не подписывает ДНЯО и при этом обвиняет Иран в разработке ядерного оружияФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российский МИД выразил обеспокоенность попытками США и Израиля силовым путем ограничить законные права Тегерана на развитие гражданской ядерной программы. По мнению Москвы, эти действия нанесли значительный ущерб деятельности МАГАТЭ, а попытки оправдать атаки якобы исходящей от Ирана угрозой не имеют оснований. В ведомстве отметили, что Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало отсутствие признаков военно-ядерных разработок в Иране.
В МИД РФ также обратили внимание на двойные стандарты Израиля: страна требует соблюдения принципов нераспространения ядерного оружия от других государств региона, но сама не подписывает ДНЯО и не ставит свою ядерную деятельность под контроль МАГАТЭ. Российская сторона заявила о необходимости продолжить работу по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, напомнив, что инициатива по ее созданию была выдвинута Ираном и Египтом еще в 1974 году и поддержана резолюцией Генассамблеи ООН. Однако в настоящее время к развитию данной инициативы стремятся только арабские государства и Иран, отметили в МИД.
Россия эвакуирует людей с Ближнего ВостокаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Эвакуация граждан.
С момента нападения Израиля на Иран российская сторона обеспечила эвакуацию свыше тысячи своих граждан из зон повышенного риска на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Захарова в ходе брифинга, ее слова передает ТАСС.