Путин и Си Цзиньпин не приедут в Рио-де-Жанейро на встречу с коллегами: что нужно знать о саммите БРИКС

Первый саммит состоялся в 2009 году в Екатеринбурге, после чего встречи проходили в Бразилии, Китае, Индии и Южно-Африканской Республике. До 2024 года последовательность проведения соответствовала порядку, обозначенному в аббревиатуре БРИКС. Однако в 2024 году был сделан исключение: изначально саммит должен был пройти в Бразилии, но по просьбе этой страны проведение мероприятия перенесли. В результате встреча состоялась в Казани, а в Бразилии саммит пройдет уже с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.