Путин и Си Цзиньпин не приедут в Рио-де-Жанейро на встречу с коллегами: что нужно знать о саммите БРИКС

В этом году Путин примет участие в саммите по видеосвязи, а Си Цзиньпин и вовсе пропустит встречу.
Саммит стран БРИКС пройдет с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В нем примут участие 10 государств. Однако среди лидеров не будет президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Что это за саммит, почему он пройдет в Бразилии, кто примет в нем участие и что буду обсуждать — в материале URA.RU.
Что такое саммит БРИКС: история создания.
В 2010-м аббревиатура БРИК изменилась, поскольку в объединение вступила ЮАР, тем самым саммит стал называться БРИКСФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Экономист Джим О "Нил в 2001 году ввел в оборот аббревиатуру BRIC, составленную из начальных букв названий четырех государств с динамично развивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии и Китая. По его мнению, в перспективе эти страны смогут соперничать с ведущими мировыми державами.
Официальное сотрудничество между странами было инициировано в 2006 году. В ходе Петербургского международного экономического форума министры экономики провели переговоры, в результате которых было достигнуто соглашение о расширении партнерских отношений. Впоследствии, в том же году, прошло первое заседание представителей этих государств.
На данный момент в него входят 10 государствФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
БРИКС (от англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa — прим. URA.RU) была образована в июне 2009 года под названием БРИК. Статус объединения изменился после присоединения Южно-Африканской Республики (ЮАР) в 2010 году. В настоящее время в состав организации входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопия и Индонезия.
Саудовская Аравия в 2023 году была официально приглашена присоединиться к БРИКС по итогам саммита, прошедшего в Южной Африке. Королевство заявило о своей заинтересованности стать полноправным членом объединения, однако внутренние государственные процедуры, необходимые для вступления, пока не завершены. На данный момент Саудовская Аравия принимает участие в работе БРИКС в качестве наблюдателя.
Чем занимаются на саммите-стран БРИКС.
Ежегодно БРИКС определяет приоритетные направления своей деятельности. С января 2025 года введен статус государства-партнера, который предоставляет странам возможность принимать участие в мероприятиях организации, обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы. Хотя партнеры не принимают участие в выработке стратегических решений, они имеют возможность оказывать влияние на формирование повестки дня. Страны-партнеры БРИКС с 1 января 2025 года: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.
В чем состоят цели и задачи БРИКС.
БРИКС стремится сформировать справедливую и стабильную экономическую структуру, позволяющую государствам-участникам ускорять собственное развитие, уменьшать зависимость от экономик западных стран и укреплять свои позиции на мировой арене.
Цель БРИКС — создать равноправную и устойчивую экономическую систему для снижения зависимости от западных экономикФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В целях достижения поставленных задач государства, входящие в БРИКС, реализуют ряд мер: активизируют взаимную торговлю и инвестиционное сотрудничество, формируют благоприятные условия для развития бизнеса и предпринимательства, переходят на использование национальных валют в расчетах, принимают меры по снижению уровня бедности и безработицы. Способствуют внедрению инновационных технологий и развитию научных исследований, совершенствуют образовательные системы, организуют обмен знаниями и специалистами, координируют экономическую политику для повышения устойчивости к кризисам. Углубляют взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, а также осуществляют совместные проекты в области культуры, социальной поддержки и гуманитарной деятельности.
На данный момент внутренняя торговля стран БРИКС достигла 1 трлн долларов. Об этом рассказал в своем telegram-канале спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Где пройдет БРИКС в 2025 году.
Саммит пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля 2025 годаФото: pixabay.com.
Страны, входящие в объединение БРИКС, ежегодно организуют саммиты с участием руководителей государств. Мероприятия проходят по принципу ротации среди государств-членов. По итогам каждого саммита подписывается совместная декларация, в которой фиксируются основные направления сотрудничества и приоритеты на следующий период.
Первый саммит состоялся в 2009 году в Екатеринбурге, после чего встречи проходили в Бразилии, Китае, Индии и Южно-Африканской Республике. До 2024 года последовательность проведения соответствовала порядку, обозначенному в аббревиатуре БРИКС. Однако в 2024 году был сделан исключение: изначально саммит должен был пройти в Бразилии, но по просьбе этой страны проведение мероприятия перенесли. В результате встреча состоялась в Казани, а в Бразилии саммит пройдет уже с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
Кто приедет, а кто пропустит саммит БРИКС.
От Бразилии на саммите будет присутствовать ее президент Лула да Силва. Россию представит глава российского МИД Сергей Лавров. От Индии будет премьер-министр страны Нарендра Моди, от Китая — премьер госсовета КНР Ли Цян. Саммит также посетят президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, иранский лидер Масуд Пезешкиан, глава Индонезии Прабово Субианто, а также президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
Путин выступит на саммите дистанционно, а лидер КНР пропустит его впервые за все времяФото: Роман Наумов © URA.RU.
В этот раз саммит пропустит президент России Владимир Путин. Он примет участие по видеосвязи. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что подобное решение связано с некоторыми «сложностями в контексте требований Международного уголовного суда», поскольку Бразилия не смогла занять четкую позицию, которая бы позволила российскому лидеру приехать в Рио-де-Жанейро.
Впервые за время проведения встреч лидеров стран объединения не примет участия в саммите БРИКС и председатель КНР Си Цзиньпин. По информации издания South China Morning Post, в Пекине объяснили отсутствие главы государства возникшими трудностями в расписании. Власти Бразилии выразили недовольство таким решением, поскольку президент Лула да Силва ранее уже дважды встречался с Си Цзиньпином и рассчитывал на ответный визит китайского лидера.
Что будет обсуждаться на саммите БРИКС.
Ирано-израильский конфликт может стать одной из главных тем грядущего саммитаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В свете последних событий на Ближнем Востоке одной из ключевых тем обсуждения, возможно, станет противостояние между Израилем и Ираном. Последний входит в состав БРИКС. Недавно объединение уже опубликовало заявление, в котором призвало прекратить эскалацию насилия в регионе. Участники выразили серьезную обеспокоенность по поводу угрозы, нависшей над гражданскими ядерными объектами, и выступили с инициативой создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного оружия и других средств массового уничтожения. Вместе с тем, вопрос о включении данной темы в итоговую декларацию саммита и о ее окончательной формулировке пока остается открытым.
В рамках БРИКС регулярно поднимается вопрос о необходимости реформирования международных организаций с целью расширения участия государств Африки и Латинской Америки. В числе ключевых тем обсуждения также значится повышение способности противостоять глобальным вызовам, среди которых киберпреступность, внутренние конфликты и масштабные миграционные потоки. Особое внимание уделяется расширению влияния БРИКС в мировой валютно-финансовой архитектуре, а также дальнейшему увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах между странами объединения. В повестке также присутствует продвижение концепции многополярного мира, исключающего доминирование какого-либо одного государства. Помимо этого, в текущем году акцент делается на работу с молодежью: впервые будет организована Международная олимпиада для участников стран БРИКС.