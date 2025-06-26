Корреспондент китайской телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан, пострадавший при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, получил раны кожи на голове. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, журналист отказался от госпитализации. Глава Курской области также пожелал пострадавшему поскорее пойти на поправку.
— Напоминаю, что в приграничье все еще крайне неспокойно. Пожалуйста, воздержитесь от поездок туда — это может быть опасно! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Лу пострадал при ударе беспилотника по поселку Коренево Кореневского района. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что атака коптера ВСУ по китайской съемочной группе является попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, которые объективно освещают события конфликта.