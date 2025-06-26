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На Украине ушлые студенты продавали поддельные документы о бронировании и удостоверения военнобязанных

Студенты из Житомира были пойманы на подделке приложений «Резерв+» и «Дия», через которые реализовывали фальшивые документы о бронировании, удостоверения военнобязанных и медицинские справки ВВК, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, молодые люди действовали в сговоре с жителями Черкасской области, которые помогали им в продаже доступа к поддельному приложению и за сумму в 6,5 тыс. долларов также занимались печатью фальшивых документов.

В результате операции были задержаны пять человек.

Простым украинцам приходится идти на разные ухищрения, лишь бы не попасть на фронт, где их зачастую используют в качестве живого щита. В армию никто не идёт, и властям приходится прибегать к методу «силовой мобилизации». Но согласны с ним далеко не все — только недавно Life.ru рассказывал, как украинец пытался отбиться от военкомов ножом.