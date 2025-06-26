На Украине ушлые студенты продавали поддельные документы о бронировании и удостоверения военнобязанных

Простым украинцам приходится идти на разные ухищрения, лишь бы не попасть на фронт, где их зачастую используют в качестве живого щита. В армию никто не идёт, и властям приходится прибегать к методу «силовой мобилизации». Но согласны с ним далеко не все — только недавно Life.ru рассказывал, как украинец пытался отбиться от военкомов ножом.