Дело о взятке завели на главу администрации Колпинского района Петербурга

По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко и Кохно с помощью посредника получили взятку размером не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, которая занимается благоустройством в Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ.