Дело о взятке завели на главу администрации Колпинского района Петербурга

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в четверг, 26 июня, возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы местной администрации муниципального округа Колпино Дмитрия Кохно. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года Логвиненко и Кохно с помощью посредника получили взятку размером не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, которая занимается благоустройством в Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ.
— Логвиненко и Кохно задержаны следователями СК и оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, — передает Telegram-канал «Следком».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали Юлию Логвиненко.