Главу Колпинского района задержали в Петербурге

По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно получили через посредника не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора коммерческой организации. Взамен чиновники обещали общее покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ по благоустройству на территории Колпино.