Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто состояние пострадавших при взрыве в Калининграде подростков

Главк МЧС по Калининградской области сообщил в своем Телеграм-канале, что подростки 14 и 16 лет, которые пострадали при взрыве, получили сильные ожоги.

Главк МЧС по Калининградской области сообщил в своем Телеграм-канале, что подростки 14 и 16 лет, которые пострадали при взрыве, получили сильные ожоги.

У детей диагностированы ожоги головы, шеи и конечностей. У одного подростока — 35% тела, у другого — 40% тела, отмечает агентство РИА «Новости».

По предварительным данным, ребята обнаружили на улице Дмитрия Донского неустановленный предмет, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

В результате произошел хлопок, а подростки попали в больницу.

Подробности происшествия сейчас устанавливаются.