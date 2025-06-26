Раскрыто состояние пострадавших при взрыве в Калининграде подростков

Главк МЧС по Калининградской области сообщил в своем Телеграм-канале, что подростки 14 и 16 лет, которые пострадали при взрыве, получили сильные ожоги.
У детей диагностированы ожоги головы, шеи и конечностей. У одного подростока — 35% тела, у другого — 40% тела, отмечает агентство РИА «Новости».
По предварительным данным, ребята обнаружили на улице Дмитрия Донского неустановленный предмет, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.
В результате произошел хлопок, а подростки попали в больницу.
Подробности происшествия сейчас устанавливаются.