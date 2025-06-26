«Украли трусы»: россияне предупредили об опасности отдыха в Абхазии

Российские туристы рассказали об отдыхе в Абхазии и обратили внимание на «подводные камни», с которым есть вероятность столкнуться. Среди основных претензий фигурируют несоблюдение санитарных норм, недостаточное развитие туристической инфраструктуры и высокий уровень преступности. Об этом пишет портал «Интересная Россия».
Так, по словам одного из отдохнувших в Пицунде туристов, из его номера во время уборки украли ношенные трусы, а его подруги пропали 2000 долларов.
Регулярные перебои с электроснабжением, особенно в отдаленных населенных пунктах, и практически полное отсутствие горячей воды — другие проблемы, с которыми есть риск столкнуться в Абхазии.
По словам других туристов, они сталкивались с распространением ротавирусной инфекции в прошлые годы во время поездок в Абхазию. Однако сообщений о массовых случаях отравления на абхазских курортах в текущем сезоне пока не было.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что на интерес граждан РФ к отдыху в республике не повлияли скандальные слова абхазской чиновницы о бедных российских туристах.