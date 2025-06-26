Белый дом просит Госдеп остановить расследования на Украине

По данным издания, соответствующая рекомендация была направлена в Госдепартамент в среду. Решение не является окончательным — у внешнеполитического ведомства сохраняется возможность его оспорить. Однако, как отмечает Reuters, вероятность того, что временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио воспользуется этим правом, оценивается как низкая. «Речь идет о программах, которые реализуются на Украине, в Шри-Ланке, Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале и Сирии», — уточняет агентство.