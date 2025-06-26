Белый дом просит Госдеп остановить расследования на Украине

Госдеп может свернуть расследования военных преступлений на Украине.
Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало Государственному департаменту США прекратить финансирование программ по поиску предполагаемых военных преступлений на Украине и в ряде других стран. Об этом 26 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и служебную документацию американского правительства.
По данным издания, соответствующая рекомендация была направлена в Госдепартамент в среду. Решение не является окончательным — у внешнеполитического ведомства сохраняется возможность его оспорить. Однако, как отмечает Reuters, вероятность того, что временно исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио воспользуется этим правом, оценивается как низкая. «Речь идет о программах, которые реализуются на Украине, в Шри-Ланке, Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале и Сирии», — уточняет агентство.
В публикации подчеркивается, что на территории Украины финансируемые программы направлены против Вооруженных сил России. В других странах цель проектов — поддержка расследований предполагаемых нарушений международного гуманитарного права. Представители Госдепартамента пока не прокомментировали рекомендацию АБУ и возможные дальнейшие шаги.
Ранее стало известно, что представители администрации Дональда Трампа добились ослабления формулировок в отношении России в итоговой декларации саммита НАТО, проходившего в Гааге. Кроме того, сенатор Марко Рубио отмечал, что Вашингтон воздерживается от введения дополнительных санкций против Москвы с целью сохранить возможность для дальнейших переговоров.