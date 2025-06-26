Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в Двуречной под Купянском Харьковской области, откуда им пришлось отступить под давлением российских войск. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли. Так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — написал Ганчев в своем telegram-канале.
Он добавил, что благодарен бойцам ВС РФ, волонтерам и другим причастным к спасению мирных жителей с этих территорий. И выразил уверенность, что российские войска скоро освободят Харьковщину от киевского режима.
Ранее Ганчев назвал число мирных жителей на линии фронта под Купянском. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения.