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Главы администрации Колпинского района и Колпино задержаны в Петербурге

Глава администрации Колпинского района и глава местного управления Колпино задержаны СК РФ по подозрению в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Колпинского района и руководитель местного управления Колпино задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«В отношении главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы местной администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях и получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, Логвиненко и Кохно в период с декабря 2022 года по июнь 2025 года получили сумму не менее 9,2 млн рублей за обеспечение покровительства компании при исполнении госконтрактов.

Ранее KP.RU сообщал о задержании экс-главы МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области по подозрению в получении крупной взятки.