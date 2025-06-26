Главы администрации Колпинского района и Колпино задержаны в Петербурге

Отмечается, что чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях и получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, Логвиненко и Кохно в период с декабря 2022 года по июнь 2025 года получили сумму не менее 9,2 млн рублей за обеспечение покровительства компании при исполнении госконтрактов.