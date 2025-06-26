Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в поджоге лесов

Кроме того, глава региона сообщил о новых обстрелах населенных пунктов области со стороны ВСУ. В частности, в Каховке был обстрелян местный некрополь, а в Новой Маячке вновь повреждена грузовая фура. В Новой Каховке противник нанес удар по зданию администрации округа. Также под обстрел попали населенные пункты Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.