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Губернатор Сальдо обвинил ВСУ в поджоге лесов

Вооруженные силы Украины за последние сутки спровоцировали масштабные лесные пожары на территории Херсонской области — площадь возгораний превысила 600 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

ВСУ за сутки подожгли более 600 га леса в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины за последние сутки спровоцировали масштабные лесные пожары на территории Херсонской области — площадь возгораний превысила 600 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим перешел к масштабному поджогу наших лесов. За последние 24 часа в результате вражеской агрессии вспыхнули лесные пожары площадью свыше 600 га. Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городских округах», — заявил Сальдо. По его словам, большинство очагов возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, глава региона сообщил о новых обстрелах населенных пунктов области со стороны ВСУ. В частности, в Каховке был обстрелян местный некрополь, а в Новой Маячке вновь повреждена грузовая фура. В Новой Каховке противник нанес удар по зданию администрации округа. Также под обстрел попали населенные пункты Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянка.