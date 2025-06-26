«Взятки брали миллионами»: задержаны главы Колпинского района и Колпино

По версии следствия Логвиненко и Кохно через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей. Деньги должностным лицам передал глава компании, занимавшейся благоустройством территории. Он просил обеспечить его фирме покровительство и рассчитывал на заключение новых государственных контрактов.