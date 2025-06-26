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«Взятки брали миллионами»: задержаны главы Колпинского района и Колпино

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщило в своем Телеграм-канале о задержании главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщило в своем Телеграм-канале о задержании главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно. В их отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия Логвиненко и Кохно через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей. Деньги должностным лицам передал глава компании, занимавшейся благоустройством территории. Он просил обеспечить его фирме покровительство и рассчитывал на заключение новых государственных контрактов.

В задержании принимали участие оперативники регионального Управления ФСБ России.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения.